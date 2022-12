Vulcão Cotopaxi libera gases e cinzas no Equador

A instituição acrescentou que desde a noite de terça-feira "foram observados vários episódios de emissões de gases com carga baixa de cinzas"

O vulcão equatoriano Cotopaxi, que está em processo eruptivo desde 2015, lançou colunas de gases e cinzas nas últimas horas, informou, nesta quarta-feira, 28, o Instituto Geofísico de Quito.

"No transcurso desta manhã, observaram-se emissões de vapor, gases e cinzas", informou a organização em nota.

A instituição acrescentou que desde a noite de terça-feira "foram observados vários episódios de emissões de gases com carga baixa de cinzas", formando colunas que alcançaram até 900 metros de altitude sobre a cratera.

O Cotopaxi, localizado no centro andino do Equador, e com 5.897 metros de altitude, voltou a ficar ativo em 2015, após ter se mantido adormecido durante 138 anos.

Na zona de influência do maciço, de neves eternas, moram mais de 300 mil pessoas e há instalações estratégicas como oleodutos e grandes extensões agrícolas e pecuaristas.

Os efeitos de uma grande erupção poderiam afetar, inclusive, Quito, cerca de 45 km ao norte do vulcão.

É considerado um dos vulcões mais perigosos do mundo, devido à frequência de suas erupções, ao seu estilo eruptivo, ao relevo, à cobertura glacial e à quantidade de pessoas potencialmente expostas a suas ameaças, segundo o Serviço Nacional de Gestão de Riscos.

Diante de um aumento recente da atividade, que por enquanto é moderada, com tendência ascendente, em nível superficial e interna, segundo o Instituto Geofísico, as autoridades declararam, em outubro passado, o alerta amarelo, anterior ao laranja (de erupção iminente) e ao vermelho (de erupção em curso).

No Equador, país atravessado pela cordilheira dos Andes, também estão em processo eruptivo os vulcões Tungurahua (desde 1999), Sangay e Reventador.

