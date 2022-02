Primos são presos suspeitos de homicídio e tentativa de homicídio em Viçosa do Ceará

Prisões aconteceram na madrugada desse domingo, 27, menos de 24 horas após o crime ser registrado por meio do trabalho investigativo realizado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE)

Na madrugada desse domingo, 27, Diego Siqueira de Araújo, 23, e Rodrigo Siqueira de Araújo, 25, foram presos por suspeita de envolvimento em um homicídio e uma tentativa de homicídio contra irmãos em Viçosa do Ceará, a 360,5 km de Fortaleza. As capturas, que aconteceram menos de 24 horas após o crime ser registrado, foram realizadas por meio do trabalho de investigação realizado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Os policiais civis da Delegacia Regional de Tianguá iniciaram as buscas logo após tomarem conhecimento sobre a morte de um homem de 29 anos. A vítima teria sido agredida e atingida por um objeto perfurocortante após uma discussão, onde os suspeitos são primos, de acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

Durante a ação criminosa, outras duas pessoas foram lesionadas e socorridas para uma unidade hospitalar. Já a dupla suspeita foi conduzida à unidade policial, onde foi autuada em flagrante por homicídio e tentativa de homicídio qualificado. A PCCE segue realizando buscas para capturar um terceiro envolvido no crime, que já foi identificado.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o para o telefone (88) 3671 9328, da Delegacia Regional de Tianguá, ou para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

As denúncias também podem ser feitas por meio de mensagem, áudio, vídeo e fotografia por meio do número de WhatsApp (85) 3101 0181. O sigilo e o anonimato são garantidos.

