Homens são assassinados a tiros em Cascavel, Região Metropolitana de Fortaleza

A Polícia Civil está investigando as circunstâncias do caso de duplo homicídio

Dois homens foram mortos após serem atingidos por disparos de arma de fogo no município de Cascavel, Região Metropolitana de Fortaleza. O duplo homicídio ocorreu na madrugada do último sábado, 26. Uma das vítimas faleceu no local do crime e a outra morreu em uma unidade hospitalar da cidade. O caso está sendo investigado.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) está investigando as circunstâncias do evento. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) estiveram no local e fizeram os primeiros levantamentos a respeito do duplo homicídio.

Ainda segundo a SSDPS, o caso está a cargo da Delegacia Metropolitana de Cascavel, responsável pelas buscas a fim de esclarecer os fatos.



