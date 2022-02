Incêndio em residência deixa mulher morta e duas pessoas feridas em Aracati

Um inquérito policial foi instaurado pela Delegacia Regional de Aracati, que investigará as origens do incêndio

Um incêndio que atingiu uma residência deixou uma mulher morta e outras duas pessoas feridas no município de Aracati, a 147 km de Fortaleza. O caso aconteceu na madrugada da última sexta-feira, 25. Um homem de 33 anos e uma mulher de 65 foram as pessoas feridas e foram conduzidas para uma unidade hospitalar, onde receberam atendimento médico.

Sobre o assunto Homem é sentenciado a 46 anos de prisão por série de assassinatos em Fortaleza

Foragido da Justiça é preso em Maracanaú após tentar desviar de PRF

Fortaleza amanhece com tempo nublado; Funceme registra chuva em 26 municípios

O nome e a idade da vítima do incêndio fatal não foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). De acordo com a instituição, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) está investigando os fatores que levaram ao fogo. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) esteve no local e atuou no combate às chamas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) recolheu o corpo da mulher que morreu na tragédia. Um inquérito policial foi instaurado pela Delegacia Regional de Aracati, que investigará as origens do incêndio.



Tags