Homem é morto a tiros em praça no Crato

Um homem foi morto a tiros na madrugada deste domingo, 27, no município de Crato, distante 544 km da Capital. O caso aconteceu em via pública, em uma praça no Bairro Seminário. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima veio a óbito no local.

O crime aconteceu na Praça do Vulcão e a vítima é um homem de 22 anos. Na mesma ocasião, uma outra pessoa foi lesionada por disparo de arma de fogo. Essa segunda vítima, uma mulher de 26 anos, foi encaminhada para uma unidade hospitalar da região.

O caso é apurado pela Delegacia Regional de Crato. Ainda na madrugada de domingo, a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve no local e recolheu informações que auxiliarão nas investigações.





