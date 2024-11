Noite violenta: Em 35 minutos, Viçosa do Ceará registra duplo homicídio e tentativa de chacina

FACHADA da Delegacia Municipal de Viçosa do Ceará Crédito: Divulgação/SSPDS

Viçosa do Ceará, cidade da região da Serra da Ibiapaba, a 349,92 km de Fortaleza, de perfil considerado pacato e poucos homicídios registrados em 2024 - mas com o histórico da maior chacina deste ano, ocorrida em junho - voltou a ter uma noite bastante violenta neste domingo, 17. Dois crimes graves, um duplo homicídio e uma tentativa de chacina foram registrados em um curto intervalo de 35 minutos, ocorridos na zona rural e na sede do município.



Às 19h55min, um homem, 33 anos, e uma mulher, de 26, foram vítimas de um duplo homicídio na localidade Sítio Araticum, na zona rural. Eles foram mortos a tiros.

Não há informação, ainda, se as duas ocorrências teriam relação nem a motivação dos dois casos. Até o momento, nenhuma prisão foi divulgada oficialmente pelos dois crimes. O POVO apurou que o casal morto no Sítio Araticum, identificado como Auriel da Conceição dos Santos, de 33 anos, e Mycaele Rodrigues Carvalho, de 26, foi baleado e veio a óbito ainda no local do crime. As duas vítimas foram atingidas com disparos na cabeça, característica de crime de execução. O homem morto dentro de um bar no bairro Santa Cecília era João Paulo Batista Miranda, de 28 anos, natural de Fortaleza. O POVO apurou, com fontes policiais, que em 2022 ele já havia sido lesionado a tiros, mas não conseguiu mais detalhes sobre a situação dessa ocorrência antiga.

As três pessoas atingidas a tiros no estabelecimento, localizado na rua Manoel Luis da Silva, foram socorridas no Hospital Municipal de Viçosa. Não foi divulgada informação sobre o estado de saúde de cada uma. Dois suspeitos desse caso do bairro Santa Cecília foram vistos fugindo numa moto, segundo testemunhas. LEIA TAMBÉM | Arma usada em chacina em Viçosa já havia sido utilizada em homicídio



As equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil (PCCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para as duas ocorrências. A noite foi agitada pela suspeita que os casos pudessem ter algum elo, o que ainda não se confirmou. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) emitiu informes distintos sobre as duas ocorrências, destacando a presença dos policiais e peritos no local e coleta de indícios. As investigações estão a cargo da Delegacia Municipal de Viçosa do Ceará. Cinco meses atrás, cidade teve a maior chacina do Ceará desde 2020 No dia 20 de junho deste ano, Viçosa do Ceará já havia registrado a maior chacina do Estado desde 2020.