Grupo criminoso acusado de operar fraudes bancárias é alvo de operação da PF

De acordo com a PF, os suspeitos utilizavam documentos falsos, com dados e identidades de terceiros , para abrir contas bancárias e obter ganhos indevidos.

Segundo a PF, o grupo operava em várias localidades nos estados do Ceará, Pernambuco e Paraíba. Os criminosos utilizavam documentos falsificados para realizar fraudes em instituições financeiras.

As investigações começaram em junho deste ano, após um suspeito, com uma extensa lista de antecedentes criminais, ser preso em flagrante ao tentar abrir uma conta bancária na Caixa Econômica Federal, no Município de Mauriti, município localizado a cerca de 513 km de Fortaleza, no estado do Ceará.

A PF informou que o investigado também teria ligação com uma facção criminosa.