"Bandidos envolvidos serão identificados e presos, um a um", diz Elmano sobre chacina em Viçosa

O governador Elmano de Freitas lamentou, na manhã desta quinta-feira, 20, a chacina registrada durante a madrugada no município de Viçosa do Ceará , localizado 360,5 quilômetros de Fortaleza. Sete pessoas morreram e duas ficaram feridas após terem sido atingidas por disparos de arma de fogo, na Praça Clóvis Beviláqua.

O governador também afirmou que o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, juntamente com outros integrantes das forças de segurança, se dirigiram para o município. Elmano ainda garantiu que os suspeitos do crime serão identificados e presos.

“Nosso secretário de Segurança também já se dirigiu para Viçosa para comandar pessoalmente todas as ações, juntamente com toda a cúpula da Segurança do Estado. Tenham certeza que os bandidos envolvidos serão identificados e presos, um a um, para que paguem na Justiça por tamanha atrocidade”, escreveu.