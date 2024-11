Criança com dedo preso em peça de bicicleta é socorrida pelos Bombeiros

Crédito: Reprodução/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE)

Uma criança de três anos de idade prendeu o dedo em uma peça de bicicleta e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), no município de Viçosa do Ceará, a 349,9 km de Fortaleza. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira, 4, quando a garotinha foi levada ao quartel dos Bombeiros de Sobral, sendo necessário o uso de uma mini retífica. A peça de aço foi removida em segurança.

A menina reside no distrito de Juá dos Vieiras, em Viçosa do Ceará. Ela acabou prendendo o dedo ao mexer no rolamento de uma bicicleta. Preocupada com a situação, a mãe levou a criança até uma unidade hospitalar na cidade vizinha, em Tianguá, a 318,6 km da Capital.

Mãe e filha foram encaminhadas ao quartel dos Bombeiros após uma avaliação clínica, a 89 km de distância do hospital, para fazer a remoção do material. Os agentes utilizaram um aparelho para serrar a peça e colocaram uma proteção para fazer a retirada.