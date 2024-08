Bombeiros resgatam dezenas de praticantes de 'stand up paddle' em Copacabana

Cerca de 100 praticantes de "stand-up paddle" precisaram ser socorridos nesta sexta-feira (23) na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, após serem surpreendidos por fortes ventos, anunciaram os bombeiros.

"Motos-aquáticas foram empenhadas no salvamento das vítimas que caíram no mar ou que não conseguiam retornar para a orla", explicou o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) em comunicado.

"Sete pessoas necessitaram de atendimento da equipe médica [...] com escoriações leves", acrescentaram.