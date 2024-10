Bombeiros resgatam filhotes de gato presos em tubulação em Fortaleza

De acordo com a moradora da residência, os bichinhos estavam no local há cinco dias. Bombeiros abriram um acesso na parede e na tubulação para resgatar os filhotes

Crédito: Assessoria de Comunicação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará resgatou dois filhotes de gato que ficaram presos em uma tubulação na rua Sabino Batista, no Monte Castelo, em Fortaleza. Caso foi registrado na manhã desta terça-feira, 22. Os animais teriam caído no local logo após a mãe dar à luz em cima do telhado de uma residência.

A equipe que atendeu o chamado foi acionada às 9h06min. Para realizar o resgate, os bombeiros abriram um acesso na parede e na tubulação, após escuta dos miados dos filhotes.

Os bombeiros explicam que os animais teriam caído pela tubulação, possivelmente pelo "suspiro do sumidouro". É comum a ocorrência de acidentes com animais nessa situação, uma vez que a tela por onde o odor é eliminado atrai a atenção dos animais, que podem acabar caindo.