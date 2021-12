Mais 3 toneladas de lixo eletrônico são coletados durante ação de conservação do meio ambiente em Várzea Alegre

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Várzea Alegre realizou, neste fim de ano, mais uma edição da Campanha Cidade Limpa e Saudável. A ação, que ocorre desde 2017, foi voltada este ano para a coleta de resíduos eletroeletrônicos. A ação nasceu com o objetivo de reforçar a conservação do meio ambiente. Até o último dia 16 de dezembro, foram coletados mais de 3.700 toneladas de lixo eletrônico.

“Esse ano a gente teve um ganho maior por conta do trabalho de conscientização feito em vários pontos de depósitos de lixo. Nessa campanha focamos muito na questão ambiental, que é um processo de formiguinha com cada um fazendo sua parte”, disse José Marcílio, secretário municipal do Meio Ambiente do município, em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da rádio CBN Cariri.

Dentre o material coletado, encontravam-se tubos de televisão, impressoras, computadores, pilhas e baterias. Para obter êxito no projeto e também a mobilização da população, houve sorteio de brindes e a distribuição de prêmios para as comunidades e bairros que se destacaram durante a coleta.

As cinco escolas da cidade que arrecadaram mais material receberam prêmios da Secretaria do Meio Ambiente. O material coletado é enviado a Juazeiro do Norte e depois segue para São Paulo.

“No início mandamos para Juazeiro do Norte um caminhão só de tubos de TV. Dia 16, acabamos a campanha de coleta de lixo eletrônico e enviamos outro caminhão. Quer dizer, a gente fez mais de 3.700 toneladas de resíduos eletrônicos. Estamos fazendo a coleta com os catadores e um caminhão. Mostramos ao cidadão que ele tem que fazer a coleta, tem que estar junto com a gestão”, ressaltou o secretário.

Para os próximos anos, a prefeitura da cidade da região do Cariri tem a intenção de realizar campanhas voltadas para a coleta de outros tipos de lixo. De acordo com o secretário José Marcílio, o foco de 2022 será o recolhimento de pneus de bicicletas, motos e carros: “Vamos fazer uma uma varredura dentro do nosso município porque é de suma importância esse tipo de iniciativa. São milhões de anos para que esses materiais acabem, acaba o povo e não acaba os pneus”, conclui.

