Dupla suspeita de participação em homicídio é presa em Várzea Alegre

Duas pessoas suspeitas de envolvimento em um homicídio, realizado em janeiro deste ano, foram presas entre terça-feira, 2 e quarta-feira, 3, no município de Várzea Alegre, localizado a cerca de 424 quilômetros (km) de Fortaleza. Na ação foram capturados um homem de 21 anos, identificado como possível condutor da motocicleta utilizada para o crime, além de uma mulher de 33 anos, apontada como uma das mandantes do assassinato.

Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) as prisões aconteceram nos bairros Juremal e Santo Antônio. Com eles, a Polícia disse que foram apreendidas 137 pedras de crack, 12 embalagens com cocaína e sete embalagens com maconha.