Chove em todas as macrorregiões do Ceará até segunda; Fortaleza terá temperatura entre 24º e 31º

As precipitações são originadas de áreas de instabilidade oriundas do Oceano Atlântico, assim como o sistema e efeitos locais (temperatura, relevo e umidade)

Deve chover em todas as macrorregiões cearenses até a próxima segunda-feira, 18, de acordo com previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A tendência é de chuvas generalizadas e com intensidade variando de fraca a forte. Faixa litorânea, Ibiapaba, Cariri e Centro-Sul do Sertão Central e Inhamuns devem concentrar os maiores acumulados de precipitações.

Em Fortaleza, tanto no domingo como na segunda, haverá chuva entre a madrugada e manhã, com céu variando entre nublado e parcialmente nublado. Já à tarde e à noite, o céu ficará parcialmente nublado com alta possibilidade de chuva. A temperatura na Capital deve variar entre 24º C e 31º C. Nas últimas 24 horas, entre 7 horas deste sábado e o mesmo horário dessa sexta, a Cidade registrou 1,6 milímetros de chuva, conforme balanço da Funceme.

As chuvas dos próximos dias devem acontecer em virtude de áreas de instabilidades oriundas do Oceano Atlântico e do leste do Nordeste do Brasil, assim como efeitos locais (temperatura, relevo e umidade) e sistema de brisa. Conforme imagem de satélite registrada na manhã deste sábado, 16, havia poucas nuvens no Ceará e no restante do Nordeste brasileiro, com exceção da Bahia.

Choveu em 17 municípios cearenses nas últimas 24 horas, de acordo com dados da Funceme consolidados às 16h50min deste sábado. A maior precipitação foi registrada em Itaiçaba, na região Jaguaribana, com 21 milímetros (mm). No Sertão Central e Inhamuns, historicamente uma das mais secas do Ceará, três municípios registraram chuvas: Acopiara (14 mm), Crateús (5 mm) e Santa Quitéria (3 mm).

