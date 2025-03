Suspeito de matar pai e filho em Uruburetama devia dinheiro à vítima

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) considera elucidado os assassinatos de Lucas Pires Alves, de 25 anos, e Leonardo de Sousa Pires, de 4 anos, pai e filho, respectivamente, que haviam desaparecido no último dia 29 de janeiro e cujos corpos foram encontrados na noite dessa quinta-feira, 13, na Zona Rural de Uruburetama (Vale do Curu).



Os suspeitos presos foram identificados como sendo os irmãos Edson Moreira Mesquita, de 29 anos, e Eugênio Mesquita Moreira, de 28 anos. Edson é apontado como o executor do crime, conforme o delegado Ronivaldo de Oliveira, do Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Itapipoca (também no Vale do Curu).