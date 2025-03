Irmãos são presos suspeitos da morte de pai e filho por questões financeiras

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Soial (SSPDS), as investigações apontaram que as vítimas foram mortas porque o pai estaria em posse de dinheiro.

Dois irmãos foram presos nessa quinta-feira, 13, em Uruburetama , a 136 km de Fortaleza, suspeitos da morte de um homem de 25 anos e seu filho, de quatro anos. As vítimas haviam desaparecido no dia 25 de janeiro, em Itapipoca .

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Perícia Forense do Estado (Pefoce) estiveram no local para auxiliar na retirada dos corpos e na busca por mais vestígios do crime.

Prisões foram efetuadas por policiais civis de Itapipoca, om apoio de equipes do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte).