Dois jovens são mortos a tiros no bairro Cágado, em Maracanaú

Dois jovens, de 18 anos e 19 anos, foram mortos a tiros na madrugada deste domingo, 16, dentro de uma residência no bairro Cágado, em Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza). As vítimas, que não tiveram as identidades divulgadas, morreram no local.

Imagens feitas na cena do crime mostram que uma das vítimas era monitorada por tornozeleira eletrônica. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito pelo crime havia sido preso.