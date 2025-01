Quatro homens são mortos neste sábado, 25, em Uruburetama

Servidor público está entre os quatro homens mortos neste sábado, 25, em Uruburetama, no Ceará / Crédito: Reprodução/Instagram

Quatro homens foram mortos no município de Uruburetama, localizado a 115,79 quilômetos de Fortaleza, neste sábado, 25. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), crimes foram registrados em três localidades diferentes. Ainda não se sabe se os crimes têm relação. Dois homens, ainda não identificados formalmente, foram atingidos por disparos de arma de fogo na localidade de Bananal e foram a óbito.

No bairro Centro, um homem, ainda não identificado, foi morto por disparos de arma de fogo. Já na localidade de Itacolomy, o corpo de um homem, ainda não identificado, também foi localizado com lesões a bala. Um servidor público está entre as vítimas do crime.

Os casos estão a cargo da Delegacia Regional de Itapipoca que conta com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária da Região Norte nos trabalhos policiais. A SSPDS informou ainda que o policiamento na região foi reforçado. As ocorrências seguem em andamento. Servidor público está entre as vítimas Um dos mortos foi o servidor público Evandro Sunshine, que atuava na Secretaria de Cultura de Uruburetama. Pro meio das redes sociais, a Prefeitura de Uruburetama e Câmara Municipal emitiram notas de pesar lamentando a morte do servidor.

"É com grande tristeza que o Governo Municipal de Uruburetama comunica o falecimento de nosso querido amigo e servidor, Evandro Sunshine. Sua dedicação, profissionalismo e carisma marcaram profundamente todos aqueles que tiveram a oportunidade de conhecê-lo e trabalhar com ele", disse a gestão, em nota.