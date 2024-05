Umirim registra maior chuva do Ceará nesta sexta-feira, 17

Principais volumes se concentraram no centro-norte do Estado. Cariri é a única região sem chuvas até o momento

O município de Umirim, a 98 quilômetros (km) de Fortaleza, registrou a maior chuva do Ceará nesta sexta-feira, 17, conforme dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Com precipitações de até 86 milímetros (mm), a cidade liderou a lista dos principais volumes do Estado no período de levantamento, entre as 7 horas dessa quinta, 16, e as 7 horas desta sexta, 17. Maranguape, com 84,1 mm, teve o segundo maior registro, seguido de Pacatuba, que apresentou 81,1 mm.

Com o segundo maior acumulado do Estado até então, as chuvas em Maranguape resultaram em transtornos para os moradores da comunidade Alto dos Marianos, localizada dentro da Área de Preservação Ambiental (APA) do município.

Quatro casas foram atingidas por um deslizamento de terra no local, uma delas chegando a apresentar rachaduras na parede.