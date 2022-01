Homem que caiu na 'pegadinha das esposas' no Réveillon morre após acidente de trânsito

Alan Vinicius Barcelos, empresário que viralizou após ter caído na 'pegadinha das esposas' no Réveillon, morreu na noite dessa terça-feira, 4, após acidente de trânsito na Estrada do Moinho, em Cuiabá, no Mato Grosso. Ele e outros 14 amigos foram 'trolados' pelas conjuges durante a virada do ano ao vestirem a mesma blusa na festa sem saberem.

O homem - que era apelidado por íntimos de Gago - estava pilotando uma motocicleta quando colidiu com uma caminhonete. Outro carro também foi atingido, mas ninguém no veículo ficou ferido conforme informações de testemunhas presentes no local. Após a colisão, o contudor do veículo fugiu do local sem prestar socorro. Alan faleceu antes de o atendimento médico chegar. O caso está sendo pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran).

O empresário tinha gostado da repercussão do vídeo. (Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal)



Ao G1 do Mato Grosso, a organizadora da brincadeira e também empresária, Bruna Previatti, disse que Alan era um dos integrantes que ficaram felizes pela repercussão positiva do vídeo da trolagem. "Perdemos nossa maior alegria. Ele estava tão feliz se sentindo famoso. Hoje foi brilhar no céu", lamentou Bruna à reportagem.

Em post divulgado pela família de Alan nas redes sociais, a imagem do encontro de fim de ano que estava em cores foi posta em preto e branco. "A saudade eterniza quem se foi. Essa foto era tão colorida, mas hoje ficou tudo preto! Estamos em luto por você, Gago. Obrigado por ter dado o prazer de conhecê-lo", descreveu a publicação.