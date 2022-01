Vídeo: Homem escapa por pouco de ser atropelado por carro desgovernado em Goiás

As imagens captadas por uma câmera de segurança mostram o susto do homem, que seguia tranquilamente pela rua quando o carro descontrolado aparece

Uma câmera de segurança na avenida Olavo Bilac, em Goiânia, capital de Goiás, registrou o exato momento em que um homem escapa por centímetros de ser atropelado por um carro desgovernado, na noite da última quarta-feira, 5.

O veículo que quase atingiu o pedestre acaba por bater na parede de uma residência, gira e para na calçada. O vídeo mostra o susto do homem, que seguia tranquilamente pela rua quando o carro descontrolado aparece, fazendo com que a vítima corresse do local.

Segundo informações do portal G1, o motorista e pedestre não foram identificados. O Corpo de Bombeiros da região também não registrou nenhuma ocorrência na data do acidente

Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos. Contudo, de acordo com um morador da rua, o impacto na casa vizinha foi tão grande que ele despertou com o som da batida.

Veja o momento do acidente:

Vídeo: Homem escapa por pouco de ser atropelado por carro desgovernado em Goiáshttps://t.co/zVnqqC8f3s pic.twitter.com/5ZxAY6xFEX — O POVO (@opovo) January 7, 2022

