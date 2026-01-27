Operação do MPCE faz busca e apreensão contra integrantes de torcidas organizadas

Intitulada de "Apito Final", a operação tem como objetivo apurar crimes supostamente praticados por integrantes de torcidas organizadas no estado do Ceará

O Ministério Público do Ceará, por meio do Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc), com apoio do Departamento Técnico Operacional (DTO) da Polícia Civil, deflagrou, na manhã desta terça-feira, dia 27, a terceira fase da Operação “Apito Final”, que tem como objetivo apurar crimes supostamente praticados por integrantes de torcidas organizadas no estado do Ceará.

Ao todo, a operação realizada nesta terça-feira cumpriu 30 mandados de busca e apreensão em residências dos suspeitos em Fortaleza e Maracanaú. Os nomes investigados teriam organizado e se envolvido em diversos conflitos e tumultos ocorridos no estado em dias de jogos – eles poderão responder pelos crimes de associação criminosa, homicídio, lesão corporal grave e lesão corporal seguida de morte.