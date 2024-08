Homem é preso no CE por compartilhar imagens íntimas da ex-namorada

Prisão em flagrante aconteceu na última terça-feira, 30, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), no município de Umari, a 424 quilômetros de Fortaleza

Um homem de 31 anos foi preso suspeito de compartilhar imagens íntimas da ex-namorada nas redes sociais. O suspeito foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) na última terça-feira, 30, em um imóvel residencial no distrito de Pio X, na zona rural do município de Umari, a 424 quilômetros de Fortaleza.

Os agentes policiais conduziram o homem até a Delegacia Municipal de Ipaumirim, onde ele foi autuado em flagrante por disseminação de imagens e vídeos íntimos em redes sociais sem o consentimento da vítima.

De acordo com a Polícia Civil, o homem tinha antecedentes criminais por homicídio, tentativa de homicídio, furto qualificado, ameaça e contravenções penais. O suspeito teve, nessa quinta-feira, 1º, a prisão em flagrante convertida para preventiva durante uma audiência de custódia.