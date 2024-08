Mulher é presa em Caucaia com 6 kg de maconha em ônibus intermunicipal

Crédito: Reprodução/Polícia Rodoviária Federal no Ceará

Uma mulher de 31 anos foi presa na noite dessa quinta-feira, 1º, enquanto transportava seis quilos (kg) de maconha na BR-222, na altura do município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A suspeita foi identificada dentro de um ônibus intermunicipal, que saiu da Capital com destino a Tianguá, na região serrana do Estado.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Ceará, a abordagem foi realizada em um posto de fiscalização após a agente canina 'Guerra' sinalizar a presença de drogas dentro da bagagem da passageira. Na inspeção da mala, foram encontrados 6,08 kg do entorpecente no compartimento.

A passageira foi presa em flagrante e não forneceu detalhes sobre quem receberia a encomenda ilícita em Tianguá. Após abordagem inicial, ela foi encaminhada, junto com a maconha, à Delegacia Metropolitana de Caucaia (CE), onde responderá pelo crime de tráfico de drogas.