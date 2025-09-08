Veja a lista dos seis filmes brasileiros que disputam vaga no Oscar

Conheça os finalistas:

Baby, de Marcelo Caetano;

Kasa Branca, de Luciano Vidigal;

Manas, de Marianna Brennand;

O Agente Secreto, de Kléber de Mendonça Filho;

O Último Azul, de Gabriel Mascaro;

Oeste Outra Vez, de Erico Rassi.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Ter sido escolhido como o representante brasileiro ao Oscar não significa que o filme já terá garantida uma indicação ao prêmio.

Cada país indica um filme como seu representante para a disputa. A partir dessas indicações, o Oscar faz uma seleção dos filmes que, de fato, vão concorrer ao prêmio mais famoso do cinema mundial. A cerimônia que entregará as estatuetas do Oscar está marcada para acontecer somente no dia 15 de março de 2026.

Os filmes foram escolhidos a partir de uma pré-lista de 16 filmes, que havia sido divulgada pela Academia Brasileira de Cinema há cerca de um mês.