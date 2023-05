Trio é preso após invadir loja e roubar celulares de clientes em Ubajara

Três homens foram presos em flagrante nesta sexta-feira, 19, após invadirem uma loja para roubar celulares de clientes em Ubajara, a 322 quilômetros de Fortaleza. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o trio entrou armado no estabelecimento comercial e rendeu os funcionários antes de assaltar as pessoas que aguardavam atendimento. Após a ação criminosa, eles fugiram em um veículo de passeio.

As vítimas comunicaram o fato à Polícia Militar, que iniciou diligências para localizar e prender os suspeitos. Após horas de operação, o grupo foi localizado na CE-321, que liga os municípios de Ibiapina e São Benedito. Com eles, os policiais encontraram os três aparelhos celulares que haviam sido roubados. O material foi apreendido junto com o automóvel em que o trio trafegava.

Os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Tianguá. Eles foram autuados por roubo e em seguida levados para unidades prisionais da região. De acordo com a SSPDS, os celulares foram restituídos às vítimas. O caso será investigado pela Delegacia Municipal de Ubajara.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode colaborar com as investigações deste caso, repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas via telefone ou aplicativo de mensagem. O sigilo e anonimato das fonte são garantidos pela Secretaria.

Delegacia Municipal de Ubajara: (88) 3634 1747

Disque-Denúncia SSPDS: 181

WhatsApp SSPDS: (85) 3101 0181