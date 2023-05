PRF apreende 14 fósseis e 200 aves em operação contra tráfico no Cariri

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Ceará em parceria com a Universidade Regional do Cariri (Urca) resultou na apreensão de 14 fósseis e cerca de 200 aves silvestres na região caririense, sul do Estado.

Foram aplicados mais de R$ 100 mil em multas, além da responsabilização por crime ambiental aos infratores identificados através da operação Calanguban, deflagrada entre os dias 11 e 20 de maio.

O resgate é resultado de um trabalho conjunto que tem como objetivo a fiscalização e o combate à extração ilegal de fósseis na região na Bacia do Araripe, além do tráfico de animais silvestres.

No período, agentes da PRF passaram por treinamento especial por meio do Grupo de Enfrentamento aos Crimes Ambientais (Gecam), que contou com o apoio do Laboratório de Paleontologia da Urca para auxiliar na identificação dos fósseis retirados ilegalmente.

A ação também recebeu reforços do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Polícia Federal e da ONG BiodiverSE. Além da atuação das forças de segurança e de órgãos do meio ambiente no combate ao tráfico, a operação "Calanguban" promoveu palestras sobre educação ambiental em escolas da educação básica.

“A PRF busca constantemente fomentar a capacitação e aperfeiçoamento de seus policiais no enfrentamento aos crimes ambientais, tornando-se referência nacional no seu combate”, afirma o policial rodoviário federal Caio Leonel, um dos integrantes da operação.







