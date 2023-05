Dupla é capturada após roubar bebidas e roupas de loja no Interior do Ceará

Um homem de 26 anos foi preso e um adolescente de 17 foram capturados na noite desta sexta-feira, 19, em Itapiúna, a 139 quilômetros de Fortaleza, após roubarem bebidas e roupas de um estabelecimento comercial do município. De acordo com a Polícia Militar, a dupla usou uma espingarda artesanal para render os funcionários de uma loja localizada no distrito Palmatória, zona rural da cidade.

Após denúncia dos proprietários do estabelecimento, os agentes de segurança iniciaram diligências e conseguiram localizar os suspeitos ainda em fuga. Eles foram alcançados em uma estrada vicinal numa localidade conhecida como Touro. Durante a abordagem, confessaram a autoria do crime e indicaram aos policiais o local onde haviam guardado os produtos tomados de assalto.

Além das roupas e bebidas, os suspeitos também roubaram um relógio. O material foi levado para a Delegacia Regional de Baturité, juntamente com os dois envolvidos. O adolescente foi autuado por ato infracional e o adulto, identificado como Joel Severino de Sousa, vai responder por roubo e corrupção de menores.

