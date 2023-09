CE: Homem é preso suspeito de estupro de vulnerável

A abordagem foi feita em uma via pública, na localidade de Lagoa do Inácio, na zona rural de Tururu

Um homem, de 42 anos, foi preso nessa quarta-feira, 20, suspeito de estupro de vulnerável. A captura aconteceu no município de Tururu, a 116,6 km de Fortaleza.

A Polícia Militar do Ceará (PM-CE) informou ter recebido informações sobre a localização do homem. A abordagem foi feita em uma via pública, na localidade de Lagoa do Inácio, na zona rural do município.

O nome dele não foi divulgado, nem a idade da vítima.