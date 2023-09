Ação da Semace devolve mais de 40 animais à natureza

A Superintendência do Meio Ambiente do Ceará (Semace) realizou nessa quarta-feira, 20, uma ação para devolver animais silvestres à natureza. Em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a soltura foi feita em uma unidade de conservação no Norte do Estado.

Os animais devolvidos à natureza haviam sido resgatados pela Semace em fiscalizações, ou entregues de forma voluntária à Superintendência. Eles passaram por processo de reabilitação, para se adaptarem novamente à vida selvagem, antes de serem soltos.

Ao todo, 41 animais, de 20 espécies diferentes, retornaram ao habitat. A maioria - 38 exemplares, de 17 espécies - são aves, mas também foram soltos dois tatupebas e uma jiboia-constritora. A lista completa está ao fim deste texto.