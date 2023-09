CE: Programa CNH Popular vai abrir 25 mil vagas em outubro, afirma Elmano

Informação foi divulgada pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), nesta quarta-feira, 20

O Programa CNH Popular vai abrir 25 mil vagas para atendimento no Ceará em outubro próximo, possibilitando que pessoas de baixa renda tirem a Carteira Nacional de Habilitação de forma gratuita. Informação foi divulgada pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), nesta quarta-feira, 20.



Gestor divulgou a notícia durante transmissão semanal que realiza para falar com os cearenses em suas redes sociais. Ao ser questionado por uma seguidora sobre o projeto, o petista confirmou que vagas serão abertas no próximo mês, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).