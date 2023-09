Anuário do Ceará: novo site tem download grátis da versão digital

Publicação, que está à venda no formato físico, também pode ser baixada gratuitamente. Site do Anuário do Ceará foi reformulado para edição de 2023-2024

Nele, é possível navegar pelas páginas dedicadas aos 184 municípios cearenses , além de seções com dados sobre o poder público estadual e federal. Também há áreas com informações sobre ensino superior, cultura e esportes.

O portal do Anuário do Ceará pode ser acessado clicando aqui . Neste ano, o site foi reformulado , com conteúdos mais interativos, novos infográficos e melhor visualização dos dados.

Lançado na última sexta-feira, 15 , o Anuário do Ceará é uma das mais tradicionais publicações do Estado. O periódico da Fundação Demócrito Rocha (FDR), referência de pesquisa que reÚne dados sociais, políticos, econômicos e culturais, conta este ano com novo site e download gratuito da versão digital.

Integra também a publicação a pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind, que reúne as marcas mais lembradas pelos cearenses e aquelas com as quais eles mais se identificam. Por fim, o site traz os capítulos especiais de diversas edições do Anuário do Ceará — em 2023, a seção é dedicada aos 95 anos do O POVO.

O download da versão digital do Anuário do Ceará pode ser feito pela página inicial do site, na seção "adquira o livro". Também é possível localizar os pontos de venda da edição física, que custa R$ 136. Assinantes O POVO têm 20% desconto na compra.

Mais sobre o Anuário do Ceará