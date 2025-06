Programa ultrapassa 8 mil celulares recuperados e tem redução de 30% em furtos e roubos no Ceará

Implantado desde abril do ano passado, 8.112 aparelhos foram entregues aos donos durante o programa, que também busca desarticular uma rede criminosa de compra e venda de telefones subtraídos no Estado

Nesta sexta-feira, 13, um novo lote foi entregue resultando na devolução de 378 aparelhos no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), no bairro Aeroporto, na Capital.

De acordo com o governador, o programa vem desarticulando uma rede criminosa de roubo e furto de celular no Estado. Na entrega, ele ponderou a necessidade da população redobrar os cuidados na hora de adquirir o telefone celular.

A entrega do novo lote de telefones foi acompanhada pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), pelo titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e pelo diretor-geral da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Márcio Gutierrez.

As atividades também apontaram para uma redução de 30% nos casos de furtos e roubos de aparelhos durante o período do programa.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o programa foi iniciado em abril do ano passado e tem como objetivos conscientizar a população sobre os malefícios da compra de aparelhos com restrição de roubo e furto, além de coibir a prática.

“Dê atenção à origem do celular para evitar depois ter que saber que celular foi comprado através do resultado de furto ou de roubo”, disse.

Ambas as vítimas relatam a sensação de constante estado de alerta após terem os celulares roubados ou furtados. Elas afirmam que adotaram medidas de segurança, como evitar mexer no celular na rua e observar atentamente as pessoas no ônibus, além de checar se o aparelho está no local deixado, seja na roupa ou dentro de bolsas ou mochilas.

O delegado-geral da Polícia Civil do Ceará, Márcio Gutierrez, afirmou que, com o programa, foi possível identificar que esses criminosos constituem uma verdadeira rede para revender esses aparelhos e ressaltou a importância do BO. “É por meio do BO que podemos iniciar a investigação para recuperar o aparelho e conseguir devolver ao dono legítimo”, comentou.

Como se cadastrar no “Meu Celular”:

Para realizar o cadastro, o usuário deve criar um perfil no site meucelular.sspds.ce.gov.br, fornecendo dados pessoais, a marca, modelo, IMEI e, caso ainda possua, a nota fiscal do aparelho adquirido ou já utilizado.

Em situações de roubo, furto ou extravio, o usuário deve acessar a plataforma e registrar a ocorrência, clicando em um alerta que ativa a restrição do aparelho. O alerta é inicialmente pré-ativado por 72 horas, indicado pela cor laranja.

Para que o alerta seja efetivado, o usuário precisa formalizar um Boletim de Ocorrência (BO), incluindo o IMEI do dispositivo. Após a formalização, o alerta muda para a cor vermelha e permanece assim até a recuperação do aparelho. (Colaborou Kleber Carvalho)