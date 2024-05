Casal é investigado por tentativa de abandono de criança em via pública de Trairi

De acordo com o relato de pessoas que estavam próximas ao local, o casal tentou abandonar a criança em outras ocasiões na mesma noite

A gravação capturou o momento em que a criança está do lado de fora do carro e foi deixada na calçada, carregando consigo os pertences em uma sacola e uma mochila.

Câmeras de monitoramento do Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), registraram o momento em que o casal deixa a criança no local.

Um casal é investigado sob a suspeita de tentativa de abandono de incapaz em uma via pública do município de Trairi , distante 124 km de Fortaleza. Na ocasião, os adultos deixaram uma criança de 8 anos à beira da estrada, por volta das 19 horas dessa terça-feira, 14.

Em seguida, o casal se dirigiu a uma escola profissionalizante e deixou a criança na calçada do imóvel. Um vigilante que trabalha na escola técnica presenciou o episódio, e o casal retornou e pegou a criança.

De acordo com o relato de pessoas que estavam próximas ao local, o casal tentou abandonar a criança em outras ocasiões na mesma noite. Na primeira oportunidade, eles estacionaram o veículo preto na frente de um restaurante 24 horas, no entanto, não obtiveram sucesso.

Minutos depois, os suspeitos deixaram a criança em outro local, desta vez numa rotatória. Moradores que presenciaram a cena registraram a ação com câmeras de celular. Posteriormente, o casal retornou e pegou a criança, pela terceira vez na mesma noite.

Os suspeitos de envolvimento na ocorrência de tentativa de abandono de incapaz foram identificados pelas Forças de Segurança do Estado do Ceará, conforme a SSPDS.

“Os trabalhos investigativos estão a cargo da Delegacia Metropolitana de Trairi que, neste momento, realiza oitivas e diligências para elucidar todas as informações acerca do caso”, afirmou a pasta, em nota.

A Prefeitura de Trairi informou que o Conselho Tutelar do município está acompanhando o caso.

Ao O POVO, o Conselho Tutelar informou que a criança está bem, "sob cuidados e a responsabilidade de sua genitora".

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.