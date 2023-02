Criança de 11 anos morre vítima de afogamento no Trairi

Caso foi registrado no açude da localidade Riacho do Meio

Um menino de 11 anos morreu vítima de afogamento em um açude no município do Trairi, no interior do Ceará. O caso foi registrado no domingo, 26.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local.

O açude fica na localidade de Riacho do Meio, onde foi constatada a morte. Uma equipe da Perícia Forense esteve no lugar colhendo indícios.

O caso será investigado pela Delegacia Municipal de Trairi, ainda conforme a SSPDS.

