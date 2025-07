Dentista é condenado a devolver R$ 32 mil após receber salário indevidamente em Tianguá

Segundo o MPCE, o pagamento irregular ocorreu entre fevereiro e outubro de 2020 e foi resultado de um erro no setor de Recursos Humanos da Prefeitura, que manteve os depósitos na conta do servidor mesmo durante o período de afastamento.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) condenou um servidor público da Secretaria de Saúde do Município de Tianguá, a 318 km de Fortaleza, a devolver R$ 32.715,44 aos cofres públicos. A decisão foi divulgada na última sexta-feira, 25. O servidor, identificado como Maurício Pinho, atuava como cirurgião-dentista e estava de licença desde janeiro de 2020, mas continuou recebendo salário integralmente por nove meses.

Omissão e improbidade administrativa

A 1ª Vara Cível da Comarca de Tianguá acatou parcialmente uma Ação Civil Pública (ACP) movida pelo Ministério Público. O órgão constatou omissão por parte do servidor, que não comunicou o erro nem devolveu os valores, mesmo após ser notificado. O caso motivou a instauração de inquérito civil e processo administrativo disciplinar.

Além do ressarcimento do valor recebido indevidamente, a Justiça determinou o pagamento de uma multa civil correspondente à metade da quantia e a suspensão dos direitos políticos de Maurício por um ano. Ele também está proibido de participar de licitações, firmar contratos com a administração pública e receber benefícios fiscais.

