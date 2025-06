Passageiro é preso com 29 quilos de skunk dentro de ônibus em Tianguá

Entorpecente foi encontrado dentro da bagagem do suspeito natural do Pará, que iria ganhar R$ 5 mil para realizar o transporte da maconha. Após a prisão, ele foi encaminhado para Delegacia Municipal de Tianguá

Um passageiro de 35 anos foi preso com 29 quilos de skunk – conhecida como supermaconha, que possui maior concentração de THC (Tetrahidrocanabinol). A prisão aconteceu na noite dessa quarta-feira, 25, durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em um ônibus com destino à Fortaleza, na BR-222, no município de Tianguá, na Serra da Ibiapaba.

Conforme a PRF, a droga estava escondida dentro da bagagem do passageiro, que seguia com destino a Fortaleza. O homem foi detido pelos agentes e chegou a confessar o crime, relatando que iria receber R$ 5 mil para transportar a maconha.