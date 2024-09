Tianguá: homem é preso suspeito de estuprar filha de 12 anos

Conforme apuração policial, ele se aproveitava dos momentos que ficava sozinho com a menina para cometer o crime

Um homem de 33 anos foi preso suspeito de estupro de vulnerável contra a própria filha de 12 anos em Tianguá, na região da Ibiapaba. A captura é resultado de uma investigação conduzida pela Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral, na região Norte. Suspeito, que já responde por ameaça e por dois crimes ambientais, morava em Sobral com a vítima.

A prisão aconteceu na sexta-feira, 20, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). A apuração policial apontou que o suspeito aproveitava os momentos que ficava sozinho com a menina para praticar o crime. De posse das informações coletadas, foi solicitado um mandado de prisão preventiva contra o suspeito.



Com o mandado judicial aceito, o homem foi localizado e preso. A captura contou com o apoio das informações do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Tianguá. Agora ele se encontra à disposição da Justiça.