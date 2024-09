Mulher é presa acusada de furtar R$ 5 mil para pagar dívida de filho ameaçado por traficantes

A funcionária foi solta em audiência de custódia. Ela teria sido abordada por traficantes de drogas que cobravam a dívida do filho adolescente

De acordo com o advogado Taian Lima, a funcionária furtou os valores, e o empregador percebeu a falta do dinheiro e comunicou o caso às autoridades policiais. A doméstica foi presa em flagrante a partir de um vídeo que mostra o momento que a mulher devolvia R$ 900 ao empregador.

A mulher teria furtado os valores em razão de uma dívida de drogas do filho de 14 anos de idade. Ela foi procurada por traficantes que cobraram a dívida do adolescente e deram o prazo de dois dias para que o dinheiro fosse entregue, caso contrário o garoto seria morto.

Uma mulher de 34 anos que trabalhava como empregada doméstica há dois anos em um condomínio de luxo localizado no Eusébio , Região Metropolitana de Fortaleza, foi presa em flagrante acusada de furtar um valor de R$ 5 mil da residência onde trabalhava. A prisão foi registrada nessa quinta-feira, 19, e a funcionária foi solta durante audiência de custódia nesta sexta-feira, 20. O POVO teve acesso a decisão judicial.

Depois de presa a mulher confessou o crime e foi autuada por furto qualificado, sendo a qualificadora pelo fato da relação de confiança que a mulher possuía. Além de trabalhar com serviços domésticos a mulher era cuidadora de um casal de idosos.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) pediu a liberdade da acusada com o uso de tornozeleira. Já a defesa alegou que não seria necessário o uso da tornozeleira, pois a funcionária é uma mulher de mais de 30 anos, nunca foi presa anteriormente e possui residência fixa. Além disso o monitoramento eletrônico ia dificultar a busca de um novo emprego.

A Justiça restituiu a liberdade da mulher sem o monitoramento eletrônico. A audiência ocorreu no núcleo de audiência de custódia de Caucaia.