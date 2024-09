Unidade de saúde realiza desejos alimentares de pacientes internados

O senhor Basílio de Freitas comemorou seus 86 anos na unidade de saúde Crédito: Divulgação/ Secretaria de Saúde do Ceará

Um idoso internado no Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara, em Fortaleza, teve a oportunidade de comemorar seu aniversário na unidade de saúde com direito a um bolo de aniversário. Celebrando 86 anos de vida na última quarta-feira, 18, o senhor Basílio de Freitas se emocionou com o lanche diferenciado que lhe foi oferecido. O aposentado está internado na unidade de saúde desde o fim de agosto. Ele está acompanhado da esposa, Mariniuda da Rocha. "Fiquei muito feliz. Não esperava que fosse comemorar essa data aqui no hospital. Agora vou poder, pelo menos, comer um pedacinho de bolo", disse o idoso. Os responsáveis pela nutrição do hospital buscam atender os pedidos dos pacientes dentro das possibilidades deles. De acordo com a gerente de nutrição da unidade hospitalar, Carolina Drummond, a alimentação tem um grande impacto na vida dos pacientes, pois para além de uma necessidade, existem fatores emocionais e afetivos.