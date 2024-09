Polícia vai investigar se vereador induziu suicídio de ex-companheira em Tianguá

Também foi aberta investigação para apurar se houve violência psicológica por parte do vereador

Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará

A Polícia Civil do Ceará abriu investigação para apurar se o vereador Juliano Magalhães Coelho induziu, auxiliou ou instigou o suicídio da ex-companheira, a empresária Lysdayane Farias de Aguiar, em Tianguá, a 318 quilômetros de Fortaleza. A mulher foi encontrada morta dentro do próprio estabelecimento comercial no dia 21 de agosto deste ano.



Conforme a PC-CE, a investigação também vai apurar se houve violência psicológica por parte do ex-companheiro. "O caso foi noticiado inicialmente como suicídio. A PCCE investiga se o caso teve induzimento, auxílio e/ou instigação ao suicídio e se a mulher sofria violência psicológica por parte do ex-companheiro. A PCCE segue realizando diligências e oitivas com o intuito de elucidar o caso. Mais informações serão divulgadas em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais em andamento", divulgou o órgão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Moradores de Tianguá realizaram manifestação contra Juliano após a morte da empresária.