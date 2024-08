Mais de 135 quilos de maconha são apreendidos em caminhão em Tianguá

Mais de 135 quilos de maconha, dividida em três caixotes, foram apreendidas dentro de caminhão Crédito: Divulgação/PMCE

Mais de 135 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) num caminhão no município de Tianguá, a 318,68 quilômetros de Fortaleza. A droga foi apreendida na noite desse sábado, 17, após funcionários da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) denunciarem ação suspeita do motorista em um posto do órgão público na região. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Após a denúncia, agentes da polícia militar e do policiamento da Sefaz pararam o veículo de modelo Volvo 330 e encontraram 135,562 quilos de drogas, que estava dividida em três caixotes contendo tabletes de maconha prensada. Um homem de 42 anos que conduzia o caminhão foi preso por tráfico de drogas.