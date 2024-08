Mais de 100 kg de drogas são apreendidos nas rodovias do Ceará em uma semana

Apreensões são resultado de duas ações conjuntas entre as forças de segurança do Ceará

Em Caucaia, após a PRF compartilhar informações de inteligência a cerca de um veículo suspeito que teria saído de uma rodovia nacional e estaria em uma rodovia estadual no município, uma composição do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) realizou a abordagem ao veículo em um posto do BPRE na altura do bairro Garrote. As informações são da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social.

Duas pessoas foram presas em flagrante e 53 kg de drogas apreendidos em Caucaia nessa sexta-feira, 9, durante uma ação conjunta de combate ao tráfico de entorpecentes realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Além deste caso, as duas policiais também realizaram a apreensão de 64 kg de drogas e prenderam um homem em flagrante no município de Icó na última terça-feira, 6.

Na abordagem ao veículo, os agentes identificaram dois suspeitos, um homem de 63 anos, natural do Amazonas, e outro homem de 49 anos, natural de Rondônia. No carro, os policiais encontraram duas caixas de papelão com 48 tabletes de maconha, com peso de 53,5 kg, além de um cartão de crédito e três aparelhos celulares.



Os entorpecentes e os homens detidos foram conduzidos para Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC), unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foram realizados os primeiros procedimentos. De acordo com a Secretaria da Segurança e Defesa Social (SSPDS), os suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A Polícia Civil do Estado do Ceará disse que segue investigando o caso com a finalidade de identificar a origem da droga e mais envolvidos no crime.



Em relação à apreensão no município de Icó, o suspeito que era natural do município de São Bento no estado da Paraíba, vinha da Região Norte do País, transitando em um veículo no distrito de Cascudo, e foi abordado por policiais civis do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, e preso em flagrante após apreensão da droga.