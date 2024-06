Estudante é morto a tiros após sair da aula no interior do Ceará

Jovem morreu no local e o caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará. Vítima tinha 17 anos e seria estudante e atleta na seleção de uma escola nas proximidades

Um estudante de 17 anos de idade foi morto a tiros após sair de uma escola em Tianguá, a 333 quilômetros de Fortaleza, nesta terça-feira, 25. A informação sobre o homicídio foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS).

De acordo com fontes policiais, a vítima morreu no local e o policiamento foi acionado. A situação de violência teria atraído curiosos. A Polícia Militar e a Perícia Forense (Pefoce) estiveram no local. O caso será investigado pela Polícia Civil, por meio da delegacia de Tianguá.

O rapaz seria estudante e atleta na seleção de uma escola nas proximidades. Ainda não há informações preliminares sobre a motivação do crime.