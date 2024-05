Motorista de caminhão morre após acidente na BR 222, em Tianguá

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a placa do veículo era de Itapetinga, na Bahia

Um motorista de 49 anos que dirigia um caminhão com cagas de ripas e madeiras morreu após um acidente no km 321 da BR 222, em Tianguá, a 333,5 km de Fortaleza. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a placa do veículo era de Itapetinga, na Bahia. Não foram divulgadas mais informações sobre como o sinistro aconteceu.

A vítima ficou presa às ferragens da cabine do caminhão. Os bombeiros foram acionados por volta das 6h30min e iniciaram o processo de desencarceramento foi iniciado para que o médico do Samu pudesse verificar os sinais vitais do motorista.