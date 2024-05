Moradores abraçam equipamento em protesto contra a retirada do Mercado da Aerolândia

Moradores do bairro Aerolândia realizam protesto contra a retirada do Mercado da Aerolândia Crédito: Via WhatsApp O POVO

Moradores dos bairros Aerolândia e Alto da Balança se uniram para realizar um protesto contra a retirada do Mercado da Aerolândia. A manifestação ocorreu nesse domingo, 21, como ato de protesto a população dos dois bairros ficaram de mãos dadas ao redor do equipamento formando um grande abraço. Muitos moradores se surpreenderam após saberem que o Mercado da Aerolândia será retirado do local e levado para o entorno da Praça Visconde de Pelotas, no Centro, local onde abriga o Mercado dos Pinhões. Com a notícia, os moradores decidiram se reunir e protestar. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com o organizador da ação, Francisco Paulo, o protesto reuniu cerca de 60 pessoas. Mais ações estão sendo programadas para chamar atenção para a causa dos moradores.

Além de um lugar de cultura e lazer, eles destacam que o Mercado da Aerolândia era um local onde muitos moradores ganhavam um sustento financeiro com a comercialização de produtos nos dias de evento. Um dos manifestantes do projeto, Ediu Almeida, permissionário do antigo box 16, ganhava o sustento da família com as vendas realizadas no Mercado da Aerolândia. “A gente aguardava que fosse realizada a reforma do mercado e não que eles iriam tirar o equipamento daqui. Eu já tinha comprado dois freezers na esperança da reinauguração, eu fiquei penalizado, pois era uma fonte de renda que eu tinha”, informou Ediu. Mais um protesto está programado para acontecer nessa terça-feira, 23, às 18 horas em torno do mercado, onde os moradores vão se reunir para debater e realizar ações contra a retirada do equipamento. Equipamentos devem voltar à sua configuração histórica A Prefeitura de Fortaleza anunciou na última semana que "em breve" pretende iniciar um projeto de reunificação das estruturas de ferro dos Mercados dos Pinhões e da Aerolândia. Intervenção deve fazer com que equipamentos voltem à sua configuração histórica, com estruturas interligadas, que existiu até 1938.