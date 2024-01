Fim de janeiro registra poucas chuvas e altas temperaturas no Ceará

Precipitações breves e sensação térmica mais elevada marcam o fim do mês de janeiro no Estado, segundo Funceme; veja previsão do tempo

Com poucas nuvens, o último fim de semana de janeiro registra chuvas passageiras e temperaturas mais elevadas na maior parte do Ceará. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), enquanto no sábado, 27, choveu em 49 municípios do Estado, neste domingo, 28, foram observadas chuvas, pelo menos, 11 municípios cearenses.



No sábado, os destaques foram para Missão Velha, onde a precipitação foi de 48,6 milímetros; Jati, com 48 mm; Lavras da Mangabeira, com 41,2 mm; Aiuaba, com 39 mm; Ipaumirim, com 37,5 mm; Pedra Branca, com 32,4 mm; Porteiras, com 30 mm; e Campos Sales, com 27 mm.

Já neste domingo, segundo dados do monitoramento da Funceme, atualizados às 10h10min, a maior chuva registrada no Ceará foi no município de Ararendá, a 346,5 km de Fortaleza. No local, foi observada precipitação de 15 milímetros.