Homem é preso por tráfico de drogas em Tianguá

Suspeito conhecido como "vovô" utilizava imóvel e veículo próprios para comercializar entorpecentes, de acordo com a investigação policial

Antônio Cardoso dos Santos, 53, conhecido como “vovô”, foi preso em flagrante nessa quarta-feira, 2, enquanto vendia drogas no município de Tianguá, a cerca de 333 km de Fortaleza. Na residência do suspeito, foram encontrados 1,5 kg de entorpecentes, uma mini prensa, uma balança de precisão e sacos para embalar drogas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem utilizava o próprio carro para transportar a droga, além de vendê-la em um imóvel, também em seu nome.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Polícia informou que, durante o flagrante, foram encontradas porções de cocaína e maconha no console central de um veículo de luxo.

Leia Mais BPMA resgata coruja e cobra verde em Juazeiro do Norte e Fortaleza

Pacientes com câncer do Interior enfrentam estrada e filas de madrugada por atendimento em Fortaleza

Agosto terá programação especial com foco no Enem para alunos da rede pública

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) ainda realizou buscas na casa do suspeito, onde foram apreendidos uma televisão, um notebook, duas caixas de som, uma câmera de vigilância e dois aparelhos celulares.

Antônio e o homem que comprava as drogas no momento do flagrante foram levados à Delegacia Regional de Tianguá. Na unidade, “vovô” foi autuado em flagrante por tráfico de drogas; já o comprador teve um Termo Circunstanciado de Ocorrência lavrado contra ele por portar drogas.