BPMA resgata coruja e cobra verde em Juazeiro do Norte e Fortaleza

Equipes do Batalhão de Polícia Militar (BPMA), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) resgatou uma cobra verde e uma coruja suindara em operações realizadas nessas segunda-feira, 31 e terça-feira, 1º no município de Juazeiro do Norte, no Cariri, e no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza.

Os animais silvestres foram resgatados em uma residência e em um estabelecimento comercial e encaminhados a uma entidade não-governamental para terem assistência veterinária e depois serem devolvidos à natureza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na tarde desta segunda-feira, 31, agentes da polícia militar receberam informações do aparecimento de uma cobra verde, conhecida pelo público como cobra de cipó, na calçada de uma residência no bairro Tiradentes, em Juazeiro do Norte.

A cobra foi capturada com o auxílio de um pinção próprio para o resgate, para que ela não fosse ferida pelos policiais durante a ação. O animal foi levado para a ONG Biodiverse, parceira da Polícia Militar do Ceará, onde será submetida a uma triagem antes de ser devolvida ao seu habitat natural.

Nesta terça-feira, 1º, por volta do meio-dia, agentes do BPMA foram acionados para resgatarem uma coruja que havia sido abandonada dentro de uma caixa em um pet shop no bairro Henrique Jorge, na Capital.