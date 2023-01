Homem que agrediu filhas em praia de Salvador é identificado pela Polícia

A Polícia Civil identificou o homem que espancou duas crianças com uma sandália na praia de Itapuã, em Salvador (BA). Uma gravação Do momento, registrada por um banhista, viralizou nas redes sociais nessa terça-feira, 3, e após a repercussão o agressor gravou um vídeo pedindo desculpas.

Nas imagens, é possível ver que além de bater com uma sandália o homem também arremessa as crianças contra o chão.

A Polícia Civil informou ao G1 Bahia que o homem é pai das duas crianças e deve ser ouvido em Feira de Santana, cidade onde mora com a família.

As crianças também devem prestar depoimentos, e o caso de agressão deve ser encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão ao Crime contra Crianças e Adolescentes (Dercca) de Salvador.

Após a cena viralizar nas redes sociais, o agressor gravou um vídeo. “Nada vai justificar o que eu fiz, eu errei, mas quero dizer para vocês que não sou monstro, não sou bicho. Tenho minha família e cuido bem de minhas filhas. Todos os meus amigos que me conhecem sabem. Essas pessoas que estão falando de mim não sabem o amor que tenho pelas minhas filhas”, diz o homem.

Ele aleha que as filhas desapareceram mesmo após ele avisar para que elas ficassem perto e não entrassem na água. O homem diz que “perdeu a cabeça” no momento em que as crianças foram encontradas.



